盤中速報 - 合勤控(3704)急拉2.11%報31.5元，成交2,156張

合勤控(3704-TW)近5分K漲速2.11%，09日09:04報31.5元，成交2,156張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合勤控(3704-TW)近5日股價上漲15.19%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.2%。台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+138 張
- 外資買賣超：-343 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+481 張
- 融資增減：+21 張
- 融券增減：+126 張
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AI優化後報酬率
+35.80%
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原投組報酬率
+27.65%
$12,765
投組標的成分
40%
8996
20%
3356
20%
4931
10%
3128
10%