盤中速報 - 台康生技(6589)急跌-2.28%報107.0元，成交2,608張

台康生技(6589-TW)近5分K跌速2.28%，10日09:12報107.0元，成交2,608張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台康生技(6589-TW)近5日股價下跌0.94%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.57%。櫃買指數上漲3.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-596 張
- 外資買賣超：-585 張
- 投信買賣超：+20 張
- 自營商買賣超：-31 張
- 融資增減：+223 張
- 融券增減：-64 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.91%
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原投組報酬率
+28.00%
$12,800
投組標的成分
40%
6532
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20%
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