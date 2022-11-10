盤中速報 - 台康生技(6589)急跌-2.28%報107.0元，成交2,608張

台康生技(6589-TW)近5分K跌速2.28%，10日09:12報107.0元，成交2,608張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台康生技(6589-TW)近5日股價下跌0.94%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.57%。櫃買指數上漲3.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-596 張
  • 外資買賣超：-585 張
  • 投信買賣超：+20 張
  • 自營商買賣超：-31 張
  • 融資增減：+223 張
  • 融券增減：-64 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+36.91%

$13,691

原投組報酬率

+28.00%

$12,800

投組標的成分

  • 40%

    瑞耘

    6532

  • 20%

    創惟

    6104

  • 20%

    晶宏

    3141

  • 10%

    力智

    6719

  • 10%

    貝萊德世界黃金基金 D2 美元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞