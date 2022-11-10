盤中速報 - 啟碁(6285)急拉2.22%報87.6元，成交3,485張

啟碁(6285-TW)近5分K漲速2.22%，10日09:12報87.6元，成交3,485張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

啟碁(6285-TW)近5日股價上漲0.71%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.23%。台灣加權指數上漲4.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,868 張
  • 外資買賣超：-2,937 張
  • 投信買賣超：-578 張
  • 自營商買賣超：+647 張
  • 融資增減：+1,831 張
  • 融券增減：+235 張

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