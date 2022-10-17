盤中速報 - 台康生技(6589)股價急跌至107.0元，跌幅達7.36%

台康生技(6589-TW)17日10:35股價下跌8.5元，報107.0元，跌幅7.36%，成交4,872張。
台康生技(6589-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥研發。生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)。
近5日股價上漲1.32%，櫃買指數下跌5.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,233 張
- 外資買賣超：+1,749 張
- 投信買賣超：+527 張
- 自營商買賣超：-43 張
- 融資增減：-785 張
- 融券增減：-6 張
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