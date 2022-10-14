盤中速報 - 台康生技(6589)股價大漲至116.0元，漲幅達7.41%

台康生技(6589-TW)14日10:05股價上漲8元，報116.0元，漲幅7.41%，成交3,691張。

台康生技(6589-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥研發。生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)。

近5日股價下跌8.86%，櫃買指數下跌8.73%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,440 張
  • 外資買賣超：+1,006 張
  • 投信買賣超：+503 張
  • 自營商買賣超：-69 張
  • 融資增減：-687 張
  • 融券增減：-99 張

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