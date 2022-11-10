盤中速報 - 寶隆(1906)急拉3.04%報16.95元，成交1,226張

寶隆(1906-TW)近5分K漲速3.04%，10日09:12報16.95元，成交1,226張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶隆(1906-TW)近5日股價上漲4.79%，所屬產業為造紙工業，相關造紙類指數上漲3.58%。台灣加權指數上漲4.11%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+183 張
- 外資買賣超：+169 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
- 融資增減：+579 張
- 融券增減：-3 張
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AI優化後報酬率
+36.92%
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原投組報酬率
+27.47%
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投組標的成分
40%
6532
20%
6104
20%
3141
10%
6719
10%