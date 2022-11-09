〈啟碁法說〉三大業務成長 明年營收挑戰千億元

啟碁 (6285-TW) 今 (9) 日召開法說會，董事長謝宏波表示，新產品放量帶動三大業務明年持續成長，今年營收挑戰 900 億元，明年再成長雙位數，直攻千億元大關。

啟碁三大產品線包括網通、車用 / 工規、智慧居家，謝宏波指出，三大事業群明年訂單能見度佳，預計都將較今年成長 1 成，帶動明年公司營收成長雙位數。至於企業網通客戶重複下單問題，謝宏波表示，客戶下單模式與過往相同，沒有特別積極或變得保守。

謝宏波表示，公司今年主力為 WiFi 6/6E、5G 新產品，其中 WiFi 6/6E 新品、設備與系統產品出貨比重已超過 8 成，預計今年 WiFi6/6E 可望貢獻 200 億元營收；5G 產品目前比重不到 1 成，但明年將大幅成長，目標 5G 產品明年營收可望超過 100 億元。

啟碁北美市場成長強勁，前三季北美營收占比 6 成，歐洲 18%、亞太 22%；產能方面，預計越南新廠第三季已克服學習曲線，第四季產能逐步挹注，台灣南科新廠預計將於明年第一季運轉，未來產能分配台灣將達 50%、越南 25%，中國崑山 25%。

啟碁第三季庫存 224 億元創新高，季增 20%、年增 58%，不過，謝宏波指出，存貨週轉天數已下降，由於出貨持續擴張因此存貨仍再提升，預計明年第二季將能正試走出缺料陰霾，屆時存貨也將逐步會復正常。