盤中速報 - 中美晶(5483)急拉2.13%報144.0元，成交830張

中美晶(5483-TW)近5分K漲速2.13%，10日09:05報144.0元，成交830張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中美晶(5483-TW)近5日股價上漲11.81%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲8.02%。櫃買指數上漲3.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,028 張
- 外資買賣超：-1,995 張
- 投信買賣超：+1,325 張
- 自營商買賣超：-358 張
- 融資增減：-202 張
- 融券增減：+203 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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