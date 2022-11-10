盤中速報 - 中美晶(5483)急拉2.13%報144.0元，成交830張

中美晶(5483-TW)近5分K漲速2.13%，10日09:05報144.0元，成交830張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中美晶(5483-TW)近5日股價上漲11.81%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲8.02%。櫃買指數上漲3.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,028 張
  • 外資買賣超：-1,995 張
  • 投信買賣超：+1,325 張
  • 自營商買賣超：-358 張
  • 融資增減：-202 張
  • 融券增減：+203 張

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