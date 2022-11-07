盤中速報 - 中美晶(5483)急跌-2.24%報131.0元，成交808張

中美晶(5483-TW)近5分K跌速2.24%，07日09:07報131.0元，成交808張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中美晶(5483-TW)近5日股價上漲7.41%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲6.04%。櫃買指數上漲5.81%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,260 張
- 外資買賣超：-1,553 張
- 投信買賣超：-894 張
- 自營商買賣超：+187 張
- 融資增減：+564 張
- 融券增減：-36 張
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+12.85%
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原投組報酬率
+7.80%
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投組標的成分
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3207
20%
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20%
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