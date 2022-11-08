盤中速報 - 智擎(4162)股價拉至漲停，漲停價108.0元，成交4,725張

智擎(4162-TW)08日09:34上漲9.7元，股價漲停報108.0元，委買380張，成交4,725張。
主要業務為新藥開發。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日上漲5.19%。
智擎(4162-TW)近5日股價上漲3.69%，櫃買指數上漲5.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,300 張
- 外資買賣超：-2,650 張
- 投信買賣超：+18 張
- 自營商買賣超：+332 張
- 融資增減：+161 張
- 融券增減：-87 張
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