〈可成法說〉在手現金破千億 董座：加發現金股利為選項之一

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (9) 日召開法說會，展望後市，董事長洪水樹表示，第四季因大環境影響，營運旺季不旺，不過，因原物料價格趨於穩定，毛利率展望正向；由於可成在手現金高達 1069 億元，洪水樹強調，加發現金股利是考慮選項之一。

可成去年訂定股東回報方案，預計近三年 (2022-2024 年)，每年皆提供股東每股不低於 10 元的現金股利；由於可成今年前三季每股稅後純益已高達 14.7 元，市場關注可成加碼現金股利的態度。

洪水樹指出，可成除了積極尋找併購標的，也會考慮加發現金股利或實施庫藏股，未來數年公司仍會維持較高現金部位；截至第三季為止，可成資產負債表帳列的現金及約當現金高達 1069 億元。

洪水樹也補充，可成近期積極進行併購評估，但過去兩年因聯準會實施量化寬鬆貨幣政策 (QE)，資金非常氾濫，造成資本市場眾多標的物本益比過高，因此即便可成有非常大的壓力需透過併購增加營收與產品組合，最終還是忍住。

展望後市，洪水樹強調，可成轉型有非常大的發展空間，但並非一步到位，除筆電外，持續在車用、醫療、AR 開發新客戶與新產品，會將本業核心能力 (材料科學與精密製造)，應用在各種領域，如近期可成在醫療有比較多進展，包括骨科植入體、微創手術耗材等。

至於明年筆電市況，洪水樹認為，明年全球筆電銷售量仍會較今年下滑，可成會著重高階與中高階機種，期望明年公司自家的出貨量維持與今年相當，後年則期望重返成長。