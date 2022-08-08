業外助攻 可成Q2 EPS 4.88元創1年半新高

可成 (2474-TW) 今 (8) 日公佈第二季財報，儘管毛利率、營益率雙雙下滑，不過受惠業外匯兌收益助攻，稅後純益達 35.13 億元，季增 70.7%，年增 415.5%，每股稅後純益 4.88 元，創下 1 年半來新高。

可成第二季營收 52.79 億元，季減 26.9%，年減 49.3%，毛利率 28.4%，季減 1.2 個百分點，年減 3.7 個百分點，營益率 11.5%，季減 3.6 個百分點，年減 8.9 個百分點，稅後純益 35.13 億元，季增 70.7%，年增 415.5%，每股稅後純益 4.88 元。

可成上半年營收 124.99 億元，年減 45.7%，毛利率為 29.1%，年減 2.9 個百分點，營益率 13.6%，年減 7.8 個百分點，稅後純益 55.70 億元，年增 74.3%，每股稅後純益 7.67 元。

可成第二季受中國封城及需求降溫影響，營收創下 12 年來新低，毛利率也因營收規模收斂以及原物料價格飆漲，同樣創下 2 年新低，不過受惠美國加速升息，新台幣對美元貶值約 3.9%，兩者利差擴大下，單季匯兌收益高達 32.65 億元，也帶動可成純益轉正成長。

展望後市，可成認為，本季將有新領域、新產品、新客戶陸續貢獻營收，可望挹注公司營運，加上下半年長短料況可望緩解，預期第二季應為全年營運谷底，第三季可望加快出貨速度。