可成董座洪水樹發聲 指週刊爆料不實

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 近來被週刊報導涉嫌內線交易，董事長洪水樹今 (27) 日發出聲明表示，鏡週刊以明顯錯誤且臆測的內容企圖誤導社會大眾，有澄清的必要，並點出四處不合理指證。

洪水樹發布聲明原文：

鏡週刊指摘公司實施庫藏股期間有大股東出清持股與神秘大戶買股情事，在此嚴正聲明，從可成首次實施庫藏股以來，大股東從未出脫股票，鏡週刊未經查證，將大股東合法合規且據實申報之特定人持股轉讓，用以誤導讀者大股東出清持股，但事實是大股東持股並未有任何減少。

2020 年 3 月新冠肺炎肆虐全球，可成首次跌破淨值，接下來因處分泰州廠營收大減，股價屢探新低，甚至只剩淨值的 7 成，大股東合理的作法應是買股長期投資，兼表態支持公司，怎可能在不合理的低價區大賣股票。

至於神秘大戶買股一事，依本人理解，可成從未將實施庫藏股計畫洩露給任何第三人供其買股套利，請檢調與主管機關詳查，以正視聽。

可成出售泰州廠給藍思是台商界要聞，不但公司發重訊，兩年報導不斷，鏡週刊卻將藍思誤植為立訊，其報導過於輕率疏忽未善盡查證事實，由此可見一斑。可成自 2015 年以來，年年配息超過每股 10 元，鏡週刊報導卻稱可成不配息給股東，更見其報導偏頗。

可成向來孜孜矻矻、用心經營，並將一本初衷、腳踏實地、開創新局。深知轉型絕非易事，未來挑戰仍多。幸而可成經營部署已見初效，應對「高利率低成長」的景氣低潮，處於相對有利位置。

專業指正吾必虛心受教，無端指涉吾不隨之起舞。

敬請可成投資人明鑑

洪水樹 敬上 2022.9.27