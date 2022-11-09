凌巨Q3業內外皆美EPS 0.6元 寫近13季高點

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今 (9) 日公布第三季財報，隨著近年工控領域布局發酵，加上業外匯兌貢獻，連五季維持獲利，第三季稅後純益達 2.67 億元，季增 93.25%、年增 120.46%，每股純益 0.6 元，為近 13 季高點，累計前三季純益達 5.86 億元，每股賺 1.33 元。

凌巨第三季營收 25.71 億元，季減 1.26%、年減 4.64%，毛利率 12.46%，季增 2.5 個百分點、年增 2.01 個百分點，營益率 4.04%，季增 1.89 個百分點、年增 1.22 個百分點，稅後純益 2.67 億元，季增 93.25%、年增 120.46%，每股純益 0.6 元，為近 13 季高點，每股淨值也提升至 17.56 元。

累計凌巨前三季營收達 77.66 億元，年增 2.5%，毛利率 11.01%，年增 2.31 個百分點，營益率 3.05%，年增 2.58 個百分點，稅後純益 5.86 億元，由去年同期虧轉盈，每股純益 1.33 元。

凌巨目前工控、車用營收比重約 8 成，凌巨表示，由於公司收付款主要以美元計價，第三季在美元強勢升值下，貢獻業外匯兌收益約 1.58 億元，展望第四季，由於整體大環境景氣變化，認為仍需保守看待，部分客戶也嚴控庫存、調整生產營運步調。

凌巨今日也公告 10 月營收達 9.19 億元，月增 10.3%、年增 5.3%，累計今年前 10 月營收達 86.85 億元、年增 2.8%。

彩晶 (6116-TW) 今日也公告 10 月營收，單月營收回升至 13.07 億元，月增 26.7%、年減 10.6%，累計前 10 月營收達 145.81 億元、年減 38%，出貨方面，彩晶 10 月中、小尺寸面板出貨量為 3368 萬片、月增 22.5%，大尺寸顯示器面板及自有品牌產品出貨量則達 5.9 萬片、月增 8.9%。