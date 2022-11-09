別忽略超好用政府機制 打造退休防護網

你拿到薪水時會注意你的金額是怎麼組成的嗎？到底扣了哪些錢，其實拿到手上的薪水也有大學問，裡面可包括著你退休的權益喔！

經濟日報的一則報導表示，2022 全台青年財金素養調查就發現，多數青年在勞退、稅務等方面的了解較少，將近七成（68%）受訪青年不清楚勞工退休金由誰提撥，而在薪資方面，將近七成（66%）的青年不清楚薪水須被扣除哪些項目。

我的薪資中被扣的錢去哪裡呢？

薪資當中一定每月會被扣掉勞保勞退，勞保是來獲得保險服務，其收費的比例為：勞工自費 20%、雇主 70%、政府 10%；勞退是保障勞工的退休金，雇主為勞工按月提繳不低於其每月工資 6％的勞工退休金，而勞工個人可自願另提繳退休金。

除了買商業保險 原來勞保這麼罩

近年來大家提到勞保只擔憂在可能會破產，退休離每個人的距離有近有遠，而在這段時間中未來政策有何變動無法掌控，但勞保在你任職時給予很好的保障。因為它提供的保障包含：傷害、殘廢、生育、死亡及老年給付。在給付金額上，會因月投保薪資級距、請領日數的不同，而有差異，傷病給付給予 70%～100% 投保薪資，就連確診也可申請「勞保傷病給付」，算是一個很好的國家保障，以往大家習慣與保險公司購買商業保險，但也不要忘了自己有的權利。

勞退既節稅 又保障退休金

過往有些上班族擔心薪資被扣 6% 之後，可領到的錢變少，但事實上「自提 6%」可達到雙邊省稅又加快退休儲蓄，勞方可自行選擇從薪資中額外提撥 1-6% 進勞退帳戶，其中的好處包括：

▶政府保障最低收益

投資市場有賺有賠，但政府操作下，收益有轉會分給勞方，但若操作收益不佳，還是會保障銀行二年定期存款利率，這部分就由國庫補足差額。

▶節稅

勞退自行提撥的部分是完全免繳稅的，當自己薪資的幅度剛跨越下一個級距時，可以利用自提，下降急距，免被多繳稅，當然節稅的程度也取決於本身薪資多寡，以及繳稅的級距，同樣提撥 100 元，所得稅率 5％者，可省 5 元；所得稅率為 45％者，就能節稅 45 元這讓很多人感覺到有現賺的感覺。

▶退休金的複利效應

按月給付利息的複利計算公式＝本金 × (1 + 年利率 / 12) 年數 ×12

從每月複利的算術可以看出：隨著你的投資金額越高、投資期限越長，複利的影響也會跟著越來越大，許多投資人追求複利的威力，當然是越早投入有報酬的地方，越能有複利的效益出來。

薪水進來就該開始打理 打造自我防護網

每一份薪水都來之不易，許多人出社會開始打拼，沒注意理財，或是認為做好配置不是有買金融商品就算有在打理，其實應該是薪水的進帳後就把錢放在對的位置上，把現有的資源及權益好好利用。假設不太清楚，只有買商業保險來規劃，感覺什麼都要買，反而造成自己每月用錢很緊，無法讓財務活水不斷出來。建議要創造健康的財富就得從現在開始規劃，不論是現在年紀多大，剛出社會或是面臨退休年紀，都得為了未來的生活做準備。

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