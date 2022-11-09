阿爾發投顧監理沙盒實驗成功 3000元就能以碎股下單全球ETF

金融監理沙盒實驗案再下一城，阿爾發投顧今 (9) 日召開記者會宣布，與永豐金證券合作申請為期一年半的金融監理沙盒實驗第九案－「落實普惠金融之機器人理財服務」，成為第四個順利落地的監理沙盒實驗案，小資族未來用約新台幣 3000 元就能以碎股下單全球 ETF。

本實驗案順利實現了「複委託金額單」與「金融機構間資料共享」兩大創新，阿爾發投顧的研究部經理黃御維表示，目前複委託只能以「整股數單」投資全球 ETF，尚未開放金額單 (碎股) 下單，要做到全球配置的投資組合 (4～6 檔 ETF)，並考量複委託的手續費成本，每次投資金額動輒須要新台幣 100 萬以上，一般年輕人難以負擔。

黃御維表示，本案沙盒實驗主要提供的服務內容是定期定額投資組合金額單，透過與國際同步的碎股下單創新功能，讓投資人最低只要 100 美元，就可以複委託投資 6 檔美國交易所的 ETF 投資組合，大幅降低了原本需要數十萬台幣才能夠做到的投資痛點，讓小額投資變得更加靈活。

黃御維進一步表示，此次實驗期間共有超過 1250 名參與者，總實驗規模超過新台幣 1 億元，成果斐然。從使用者分析中也可以看出，參與者的年齡分布從 22 歲至超過 60 歲皆有，並非都集中在年輕族群，顯示機器人理財的接受度正在擴大。

隨著此實驗成功落地，黃御維表示，實驗期間結束後，原參與者的權益都不會受到影響，仍然可以繼續投資，而實驗期間 700 美元的每月投資金額上限也開放至 10 萬美元，不少客戶在實驗結束後馬上就提高了投資的金額，顯示需求強烈。

阿爾發投顧董事長陳志彥表示，本次沙盒實驗的另一大亮點就是催生了「金融機構間資料共享」的法規出台，呼應金管會主委黃天牧在今年金融科技展的時候提到，金融科技發展的特點之一就是「相互合作」，而「金融機構間資料共享」的法規就是讓金融機構之間的合作取得了法規上的合法基礎；在這個基礎之上，不同金融之間也能夠一起合作創造出更多創新的產品與服務。

陳志彥也在記者會中分享了日本機器人理財業者成功的模式，他提到，在日本大多數的銀行業者並不是選擇自己開發機器人理財的服務，而是選擇跟專門從事機器人理財服務的金融業者直接合作，這樣做的好處不僅能夠讓銀行更快速的推出創新的服務，也能夠省下龐大的研究開發成本。

陳志彥說，在金融科技時代的浪潮之下，金融業應該要更開放思維，不需要什麼服務都自己研究開發，如此才能夠更快速的滿足客戶的需求，因應市場的變化，吸引到不同世代的客戶族群。