台嘉碩非消費電子應用訂單小幅回籠 Q4營運不悲觀

石英元件廠台嘉碩 (3221-TW) 10 月營收 1.98 億元，月增 2.26%，年減 25.28%，前 10 月營收 29.36 億元，年增 21.21%，台嘉碩包括網通、車用及工控應用石英元件訂單陸續小幅回升，預估第四季營收可望持平第三季。

包括希華 (2484-TW)、晶技 (3042-TW) 及安碁 (6174-TW) 等石英元件廠，10 月營收都比 9 月及去年同期下滑，其中希華 10 月營收並以 2.39 億創今年來單月新低，主要是非蘋陣營手機需求衰退。

希華第四季營收仍受客戶調整庫存影響，預估將較第三季下滑約 10%，不過，前三季每股純益已達 4.26 元，推估第四季毛利率受影響有限，全年以每股純益 5 元爲目標。

希華第三季營收 8.46 億元，單季稅後純益 2.74 億元，每股純益遠 1.72 元，希華前三季營收 25.9 億元，稅後純益 6.79 億元，年增 1.32 倍，每股純益達 4.26 元。

台嘉碩第三季營收 7.4 億元，稅後純益 9918 萬元，每股純益 0.97 元。台嘉碩前三季營收 27.83 億元，毛利率 24.7%，年增 0.66 個百分點，稅後純益 3.8 億元，年增 1.52 倍，每股純益達 3.72 元。