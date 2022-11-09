盤中速報 - 欣興(3037)急拉2.17%報141.5元，成交25,681張

欣興(3037-TW)近5分K漲速2.17%，09日09:20報141.5元，成交25,681張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
欣興(3037-TW)近5日股價上漲6.4%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.8%。台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,355 張
- 外資買賣超：-2,887 張
- 投信買賣超：+5,159 張
- 自營商買賣超：+1,083 張
- 融資增減：+1,486 張
- 融券增減：+46 張
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