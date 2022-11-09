盤中速報 - 國巨(2327)急拉2.01%報406.0元，成交754張

國巨(2327-TW)近5分K漲速2.01%，09日09:09報406.0元，成交754張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
國巨(2327-TW)近5日股價上漲3.83%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.8%。台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+223 張
- 外資買賣超：-592 張
- 投信買賣超：+713 張
- 自營商買賣超：+102 張
- 融資增減：+295 張
- 融券增減：-45 張
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+27.55%
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原投組報酬率
+18.17%
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投組標的成分
40%
8996
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