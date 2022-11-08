胡潤百富榜出爐 今年中國富豪減少人數 史上最多

最新富豪榜顯示，今年中國富豪減少的人數，寫下史上最多紀錄，凸顯烏克蘭戰爭、「清零」政策、中港股市走低的衝擊，農夫山泉 (09633-HK) 董事長鍾睒睒則再度奪下中國首富寶座。

胡潤研究院周二（8 日）發布的「2022 胡潤百富榜」顯示，今年個人財富人民幣 50 億元（6.92 億美元）（下同）以上的企業家，共計 1,305 人，年減 11%（160 人），其中中國占 1,121 人，台灣占 67 人。

上榜企業家總財富較去年減少 18% 至 24.5 兆元。財富增加者只有 411 人，其中新人占 133 人。

工業產品、房地產、大健康、消費品及食品飲料，是上榜企業家前五大財富來源。上榜企業家最集中的前三大城市，是北京、深圳及上海，而企業家的平均年齡為 58 歲，較去年多 2 歲。

胡潤百富董事長胡潤說：「這是百富榜 24 年來第五次總人數下降，也是歷史上人數減少最多的一次。」

鍾睒睒的資產較去年增加 650 億元，即 17%，以 4,550 億元第二度成為中國首富，他也創下二十多年來中國首富財富的最高紀錄。

字節跳動創辦人張一鳴的財富較去年縮水 950 億元，以 2,450 億元位居第二。寧德時代 (300750-CN) 創始人曾毓群的身價較去年減少 900 億元，以 2,300 億元勇奪第三。

值得注意的是，在百富榜中，鴻海集團 (2317-TW) 創辦人郭台銘是唯一擠進前 100 名的台灣企業家，他以 570 億元的財富，名列第 75 名，排名較去年上升 18 名。

今年是胡潤研究院自 1999 年以來連續第 24 次發布「胡潤百富榜」。上榜企業家財富計算截止日期為今年 9 月 15 日。