〈陸港盤後〉中國本土確診病例超過7,000例 A股漲勢暫歇

中國 A 股三大指數周二（8 日）收盤同步走低，滬指跌 0.43%，原因是中國新增本土確診病例超過 7,000 例，衝上 4 月來高峰，在投資人期待中國政府放寬防疫政策之際，此消息向投資人澆了一盆冷水。

滬指周二收盤跌 0.43% 報 3,064.49 點，深成指跌 0.58% 報 11,142.93 點，創業板指跌 0.91% 報 2,432.4 點；兩市成交額合計人民幣 8,358 億元，「北向資金」淨賣出 37.94 億元。

有色、建築、石油、醫藥、建材等類股拉升，旅遊、半導體、釀酒、金融、消費單子、儲能、光電等族群齊跌。

香港恒生指數收盤跌 0.23%，恒生科技指數大跌 1.56%。

中國國家衛健委周二通報，新增本土病例 7,475 例，寫下 4 月來最高紀錄。廣東依然最多，達 2,649 例，面臨嚴峻考驗。

中國政府實行「動態清零」政策，但染疫人數仍快速增加，周日本土新增確診病例突破 4,000 例，周一超過 5,000 例，周二再突破 7,000 例。

中國確診人數大增，中國股市漲勢嘎然而止。目前投資人的頭等大事，就是中國政府是否可能鬆綁「清零」政策。

華爾街日報報導，知情人士透露，中國領導人在實行近三年嚴格防疫限制措施後，正考慮重新開放，但進展緩慢，也沒設定時間表。

中國政府在放寬入境旅客邊境管制方面取得一些進展。參與討論人士表示，北京可能會在明年初前進一步將旅客隔離天數減至七天。目前入境者必須在酒店隔離七天，居家健康健測三天。

在國內方面，知情人士說，政府官員已告知零售商最快就會調降核酸檢測的頻率，原因之一是大規模檢測的成本很高。消息人士透露，政府正計劃減少篩檢站。

BNP Paribas Asset Management Asia 資深投資策略師 Chi Lo 表示，「投資人仍在觀望，『清零』政策是經濟成長的最大阻礙，因此，這是投資人最關心的事情。為了讓市場持續回升，我們需要一個穩定的經濟，支撐這個趨勢。」