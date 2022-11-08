盤中速報 - 青雲(5386)急跌-2.29%報38.35元，成交1,266張

青雲(5386-TW)近5分K跌速2.29%，08日09:23報38.35元，成交1,266張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
青雲(5386-TW)近5日股價上漲6.53%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲6.06%。櫃買指數上漲5.21%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+66 張
- 外資買賣超：+66 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+37 張
- 融券增減：+36 張
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