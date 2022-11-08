盤中速報 - 青雲(5386)股價大漲至38.8元，漲幅達8.08%

青雲(5386-TW)08日09:00股價上漲2.9元，報38.8元，漲幅8.08%，成交217張。

青雲(5386-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。

近5日股價上漲6.53%，櫃買指數上漲5.21%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+66 張
  • 外資買賣超：+66 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+37 張
  • 融券增減：+36 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+27.53%

$12,753

原投組報酬率

+22.29%

$12,229

投組標的成分

  • 40%

    王品

    2727

  • 20%

    高力

    8996

  • 20%

    宏大

    8932

  • 10%

    晶宏

    3141

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞