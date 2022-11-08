盤中速報 - 矽創(8016)急拉2.19%報186.5元，成交1,040張

矽創(8016-TW)近5分K漲速2.19%，08日09:23報186.5元，成交1,040張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽創(8016-TW)近5日股價上漲7.85%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.5%。台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+497 張
  • 外資買賣超：+334 張
  • 投信買賣超：+113 張
  • 自營商買賣超：+50 張
  • 融資增減：+18 張
  • 融券增減：-254 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+33.67%

$13,367

原投組報酬率

+28.47%

$12,847

投組標的成分

  • 40%

    王品

    2727

  • 20%

    高力

    8996

  • 20%

    宏大

    8932

  • 10%

    晶宏

    3141

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞