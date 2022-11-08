盤中速報 - 矽創(8016)急拉2.19%報186.5元，成交1,040張

矽創(8016-TW)近5分K漲速2.19%，08日09:23報186.5元，成交1,040張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽創(8016-TW)近5日股價上漲7.85%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.5%。台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+497 張
- 外資買賣超：+334 張
- 投信買賣超：+113 張
- 自營商買賣超：+50 張
- 融資增減：+18 張
- 融券增減：-254 張
最新相關新聞
矽創(8016-TW)近5分K漲速2.19%，08日09:23報186.5元，成交1,040張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽創(8016-TW)近5日股價上漲7.85%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.5%。台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.67%
$13,367
原投組報酬率
+28.47%
$12,847
投組標的成分
40%
2727
20%
8996
20%
8932
10%
3141
10%