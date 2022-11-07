盤中速報 - 青雲(5386)股價大漲至34.95元，漲幅達7.04%

青雲(5386-TW)07日09:08股價上漲2.3元，報34.95元，漲幅7.04%，成交202張。
青雲(5386-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。
近5日股價下跌4.67%，櫃買指數上漲5.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-15 張
- 外資買賣超：-15 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+28 張
- 融券增減：+5 張
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