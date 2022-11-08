盤中速報 - 欣興(3037)急拉2.26%報135.5元，成交20,711張

欣興(3037-TW)近5分K漲速2.26%，08日09:24報135.5元，成交20,711張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
欣興(3037-TW)近5日股價上漲2.81%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲5.2%。台灣加權指數上漲2.12%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,515 張
- 外資買賣超：-5,935 張
- 投信買賣超：+3,914 張
- 自營商買賣超：+506 張
- 融資增減：-1,060 張
- 融券增減：-66 張
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投組標的成分
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