盤中速報 - 敦泰(3545)急拉2.96%報73.2元，成交2,195張

敦泰(3545-TW)近5分K漲速2.96%，08日09:12報73.2元，成交2,195張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

敦泰(3545-TW)近5日股價上漲1.61%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.5%。台灣加權指數上漲2.12%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-32 張
  • 外資買賣超：-445 張
  • 投信買賣超：-208 張
  • 自營商買賣超：+621 張
  • 融資增減：+85 張
  • 融券增減：+477 張

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