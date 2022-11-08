盤中速報 - 敦泰(3545)急拉2.96%報73.2元，成交2,195張

敦泰(3545-TW)近5分K漲速2.96%，08日09:12報73.2元，成交2,195張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
敦泰(3545-TW)近5日股價上漲1.61%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.5%。台灣加權指數上漲2.12%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-32 張
- 外資買賣超：-445 張
- 投信買賣超：-208 張
- 自營商買賣超：+621 張
- 融資增減：+85 張
- 融券增減：+477 張
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投組標的成分
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