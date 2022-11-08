盤中速報 - 富邦媒(8454)急拉2.0%報511.0元，成交194張

富邦媒(8454-TW)近5分K漲速2%，08日09:06報511.0元，成交194張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲3.01%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲0.95%。台灣加權指數上漲2.12%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,091 張
- 外資買賣超：-1,449 張
- 投信買賣超：+237 張
- 自營商買賣超：+121 張
- 融資增減：+289 張
- 融券增減：-21 張
最新相關新聞
富邦媒(8454-TW)近5分K漲速2%，08日09:06報511.0元，成交194張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲3.01%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲0.95%。台灣加權指數上漲2.12%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+19.28%
$11,928
原投組報酬率
+9.77%
$10,977
投組標的成分
40%
2727
20%
8996
20%
8932
10%
3141
10%