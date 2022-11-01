盤中速報 - 富邦媒(8454)急拉2.45%報501.0元，成交559張

富邦媒(8454-TW)近5分K漲速2.45%，01日09:08報501.0元，成交559張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲6.51%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲1.37%。台灣加權指數上漲0.72%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-120 張
  • 外資買賣超：-79 張
  • 投信買賣超：-96 張
  • 自營商買賣超：+55 張
  • 融資增減：+69 張
  • 融券增減：+24 張

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