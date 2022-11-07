盤中速報 - 富邦媒(8454)急拉2.48%報495.5元，成交708張

富邦媒(8454-TW)近5分K漲速2.48%，07日09:31報495.5元，成交708張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲5.58%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲1.36%。台灣加權指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,058 張
  • 外資買賣超：-1,357 張
  • 投信買賣超：+207 張
  • 自營商買賣超：+92 張
  • 融資增減：+269 張
  • 融券增減：+9 張

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