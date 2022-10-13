盤中速報 - 譁裕(3419)股價急跌至14.9元，跌幅達7.17%

譁裕(3419-TW)13日13:03股價下跌1.15元，報14.9元，跌幅7.17%，成交1,147張。

譁裕(3419-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為工業用塑膠製品製造業。電線及電纜製造業。電子零組件製造、批發、零售業。

近5日股價下跌2.43%，台灣加權指數下跌5.22%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-464 張
  • 外資買賣超：-464 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-98 張
  • 融券增減：-17 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+16.14%

$11,614

原投組報酬率

+9.45%

$10,945

投組標的成分

  • 40%

    昇銳

    3128

  • 20%

    寶一

    8222

  • 20%

    維田

    6570

  • 10%

    昇達科

    3491

  • 10%

    摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞