盤中速報 - 譁裕(3419)股價急跌至14.9元，跌幅達7.17%

譁裕(3419-TW)13日13:03股價下跌1.15元，報14.9元，跌幅7.17%，成交1,147張。
譁裕(3419-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為工業用塑膠製品製造業。電線及電纜製造業。電子零組件製造、批發、零售業。
近5日股價下跌2.43%，台灣加權指數下跌5.22%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-464 張
- 外資買賣超：-464 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-98 張
- 融券增減：-17 張
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