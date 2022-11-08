盤中速報 - 麗臺(2465)股價拉至漲停，漲停價43.1元，成交499張

麗臺(2465-TW)08日09:00上漲3.9元，股價漲停報43.1元，委買2,174張，成交499張。
主要業務為電腦產品。智慧醫療產品。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲3.22%。
麗臺(2465-TW)近5日股價上漲5.38%，台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+497 張
- 外資買賣超：+483 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
- 融資增減：-281 張
- 融券增減：+141 張
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