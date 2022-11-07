盤中速報 - 麗臺(2465)股價拉至漲停，漲停價39.2元，成交3,857張

麗臺(2465-TW)07日09:19上漲3.55元，股價漲停報39.2元，委買10,076張，成交3,857張。
主要業務為電腦產品。智慧醫療產品。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲1.97%。
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌2.06%，台灣加權指數上漲1.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-245 張
- 外資買賣超：-298 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+53 張
- 融資增減：+18 張
- 融券增減：+4 張
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