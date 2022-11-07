威剛10月營收月減15% 將衝刺年底旺季

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (7) 日公告 10 月營收 27.2 億元，月減 15.5%，年減 18.24%；前 10 月累計營收 300.8 億元，年減 8.11%。威剛表示，記憶體供應鏈雖仍有庫存去化與合約價格小幅下滑壓力，但公司第三季庫存已調節至相對安全水位，無高價庫存壓力，將把握年底旺季、衝刺營運。

威剛表示，目前仍維持先前對記憶體市況看法，雖然本季 DRAM 與 NAND 合約價持續下探，但 DRAM 現貨價走跌幅度有限，加上多家記憶體原廠面臨獲利保衛戰，紛紛宣布調降明年資本支出及放緩製程微縮腳步，預期前三大原廠將會優先守住 DRAM 價格，可望使市況逐步迎來正向循環。

面對全球通膨與能源問題不斷升高，恐衝擊消費性支出，威剛也做好 2023 年全面應戰計畫。董事長陳立白強調，旗下高毛利率事業「工控」、「電競品牌 XPG 暨電競週邊」、「動力系統與電動三輪車」三大產品線，明年出貨量將較今年明顯成長。

威剛目前工控客戶遍布全球，隨著客戶應用領域不斷擴增，加上處理器平台換新潮，將持續推出新一代 PCIe 介面 SSD 與工業級 DDR5 記憶體模組。

動力系統與電動車方面，威速登電動三輪車下半年開始陸續出貨給國內物流業者，明年也將放大出貨量及營收，近期也推出短期租賃方案，首波搶攻九合一選舉商機，明年計畫將進一步拓展至其他電動車商用領域。

