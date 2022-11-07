盤中速報 - 高端疫苗(6547)股價急跌至68.5元，跌幅達7.06%

高端疫苗(6547-TW)07日10:46股價下跌5.2元，報68.5元，跌幅7.06%，成交12,480張。

高端疫苗(6547-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為疫苗研發製造。生物製劑研發製造。

近5日股價上漲15.88%，櫃買指數上漲5.81%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-62 張
  • 外資買賣超：-26 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-36 張
  • 融資增減：+133 張
  • 融券增減：+135 張

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