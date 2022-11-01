盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉2.42%報67.8元，成交930張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速2.42%，01日09:17報67.8元，成交930張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價上漲2.22%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.15%。櫃買指數上漲1.24%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+512 張
- 外資買賣超：+555 張
- 投信買賣超：-3 張
- 自營商買賣超：-40 張
- 融資增減：-80 張
- 融券增減：+111 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.28%
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原投組報酬率
+9.39%
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投組標的成分
40%
1760
20%
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20%
3289
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