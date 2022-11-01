盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉2.42%報67.8元，成交930張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速2.42%，01日09:17報67.8元，成交930張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

高端疫苗(6547-TW)近5日股價上漲2.22%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.15%。櫃買指數上漲1.24%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+512 張
  • 外資買賣超：+555 張
  • 投信買賣超：-3 張
  • 自營商買賣超：-40 張
  • 融資增減：-80 張
  • 融券增減：+111 張

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