盤中速報 - 高端疫苗(6547)急跌-3.23%報74.8元，成交3,045張

高端疫苗(6547-TW)近5分K跌速3.23%，07日09:05報74.8元，成交3,045張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價上漲15.88%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲7.4%。櫃買指數上漲5.81%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-62 張
- 外資買賣超：-26 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-36 張
- 融資增減：+133 張
- 融券增減：+135 張
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AI優化後報酬率
+35.33%
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原投組報酬率
+29.09%
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投組標的成分
40%
3207
20%
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20%
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