盤中速報 - 玉晶光(3406)急跌-2.13%報321.0元，成交824張

玉晶光(3406-TW)近5分K跌速2.13%，07日09:08報321.0元，成交824張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
玉晶光(3406-TW)近5日股價上漲13.56%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲6.02%。台灣加權指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+918 張
- 外資買賣超：+1,156 張
- 投信買賣超：-309 張
- 自營商買賣超：+71 張
- 融資增減：-212 張
- 融券增減：+81 張
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