盤中速報 - 玉晶光(3406)急拉2.37%報303.0元，成交1,379張

玉晶光(3406-TW)近5分K漲速2.37%，31日09:12報303.0元，成交1,379張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
玉晶光(3406-TW)近5日股價下跌2.74%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌1.44%。台灣加權指數下跌0.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-388 張
- 外資買賣超：+841 張
- 投信買賣超：-1,313 張
- 自營商買賣超：+84 張
- 融資增減：-96 張
- 融券增減：-124 張
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