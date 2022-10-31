盤中速報 - 玉晶光(3406)急拉2.37%報303.0元，成交1,379張

玉晶光(3406-TW)近5分K漲速2.37%，31日09:12報303.0元，成交1,379張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

玉晶光(3406-TW)近5日股價下跌2.74%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌1.44%。台灣加權指數下跌0.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-388 張
  • 外資買賣超：+841 張
  • 投信買賣超：-1,313 張
  • 自營商買賣超：+84 張
  • 融資增減：-96 張
  • 融券增減：-124 張

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