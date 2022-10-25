盤中速報 - 矽力-KY(6415)股價急跌至375.0元，跌幅達7.06%

矽力-KY(6415-TW)25日10:38股價下跌28.5元，報375.0元，跌幅7.06%，成交1,102張。

矽力-KY(6415-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC 之研發設計及銷售。

近5日股價上漲0.37%，台灣加權指數下跌0.84%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+250 張
  • 外資買賣超：+50 張
  • 投信買賣超：+101 張
  • 自營商買賣超：+99 張
  • 融資增減：-78 張
  • 融券增減：+20 張

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