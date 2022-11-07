盤中速報 - 撼訊(6150)急拉2.06%報64.5元，成交616張

撼訊(6150-TW)近5分K漲速2.06%，07日09:05報64.5元，成交616張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
撼訊(6150-TW)近5日股價上漲0.66%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲6.44%。櫃買指數上漲5.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-341 張
- 外資買賣超：-509 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+168 張
- 融資增減：+157 張
- 融券增減：-35 張
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AI優化後報酬率
+37.10%
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原投組報酬率
+28.26%
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投組標的成分
40%
3207
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20%
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