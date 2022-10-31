盤中速報 - 撼訊(6150)急跌-2.32%報58.9元，成交568張

撼訊(6150-TW)近5分K跌速2.32%，31日09:03報58.9元，成交568張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
撼訊(6150-TW)近5日股價上漲13.01%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.31%。櫃買指數上漲0.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+97 張
- 外資買賣超：-39 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+136 張
- 融資增減：+223 張
- 融券增減：+385 張
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+29.72%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
2364
20%
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20%
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