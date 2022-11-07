盤中速報 - 麗臺(2465)急拉2.34%報37.45元，成交637張

麗臺(2465-TW)近5分K漲速2.34%，07日09:04報37.45元，成交637張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗臺(2465-TW)近5日股價下跌2.06%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.97%。台灣加權指數上漲1.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-245 張
  • 外資買賣超：-298 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+53 張
  • 融資增減：+18 張
  • 融券增減：+4 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+28.17%

$12,817

原投組報酬率

+20.81%

$12,081

投組標的成分

  • 40%

    耀勝

    3207

  • 20%

    嘉聯益

    6153

  • 20%

    華經

    2468

  • 10%

    宜特

    3289

  • 10%

    富蘭克林黃金基金美元A股

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞