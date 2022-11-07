盤中速報 - 麗臺(2465)急拉2.34%報37.45元，成交637張

麗臺(2465-TW)近5分K漲速2.34%，07日09:04報37.45元，成交637張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌2.06%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.97%。台灣加權指數上漲1.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-245 張
- 外資買賣超：-298 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+53 張
- 融資增減：+18 張
- 融券增減：+4 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.17%
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原投組報酬率
+20.81%
$12,081
投組標的成分
40%
3207
20%
6153
20%
2468
10%
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10%