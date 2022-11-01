盤中速報 - 麗臺(2465)急拉2.16%報37.85元，成交3,845張

麗臺(2465-TW)近5分K漲速2.16%，01日09:54報37.85元，成交3,845張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價上漲34.78%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.53%。台灣加權指數上漲0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+177 張
- 外資買賣超：+136 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+41 張
- 融資增減：+896 張
- 融券增減：+920 張
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+39.55%
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原投組報酬率
+29.57%
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投組標的成分
40%
1760
20%
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20%
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