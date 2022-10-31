盤中速報 - 麗臺(2465)急跌-2.05%報35.95元，成交1,525張

麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.05%，31日09:04報35.95元，成交1,525張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗臺(2465-TW)近5日股價上漲30.23%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.11%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,422 張
  • 外資買賣超：+1,415 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張
  • 融資增減：+678 張
  • 融券增減：+869 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+28.44%

$12,844

原投組報酬率

+22.60%

$12,260

投組標的成分

  • 40%

    倫飛

    2364

  • 20%

    光隆

    8916

  • 20%

    麗臺

    2465

  • 10%

    創意

    3443

  • 10%

    富蘭克林公用事業基金美元A1股

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞