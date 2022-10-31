盤中速報 - 麗臺(2465)急跌-2.05%報35.95元，成交1,525張

麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.05%，31日09:04報35.95元，成交1,525張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價上漲30.23%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.11%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,422 張
- 外資買賣超：+1,415 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
- 融資增減：+678 張
- 融券增減：+869 張
最新相關新聞
麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.05%，31日09:04報35.95元，成交1,525張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價上漲30.23%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.11%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.44%
$12,844
原投組報酬率
+22.60%
$12,260
投組標的成分
40%
2364
20%
8916
20%
2465
10%
3443
10%