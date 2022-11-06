在等12月保費變便宜？小心搞錯降價保單 出現保障空窗期

金管會上周宣布今年 12 月起調升新台幣、美元及澳幣保單新契約責任準備金適用利率，保戶可望享有更便宜的保費，但業者提醒，其實責任準備金利率調升不影響短年期保險商品保費，建議投保前必須了解清楚，別搞錯降價保單，才不會出現保障空窗期。

金管會為確保保險業者穩健經營，維護保戶權益，並使新契約的準備金負債能適當反映市場利率，宣布 12 月起新臺幣、美元及澳幣保單各負債存續期間分別調升 1 碼、2 碼及 4 碼，至於歐元、人民幣則維持不變。

宏泰人壽 10 月份刷新今年保障型商品新契約銷售紀錄，包括醫療險、意外險都熱賣，但宏泰人壽在市場觀察時也發現，主管機關為降低對保險業務的衝擊，因此將實施日期訂於 12 月 1 日，使得有些原本這個月就想要簽下保障型保險商品保單的保戶，收到消息後臨時踩了煞車，為了可能調降的保費而採取觀望的態度，等待 12 月 1 日後再行投保。

宏泰人壽強調，如同金管會新聞稿所揭露，保險公司會依照新契約責任準備金利率提存責任準備金，在進行保險商品定價時，將責任準備金的提存歸為成本納入考量，新契約責任準備金利率提高，確實可能使部分商品的新契約保費有調降空間，但主要可能調降保費的保單，多為長年期保險商品，對於短年期的保險商品並無影響。

所以針對觀望的保戶，宏泰人壽提醒，意外疾病天天在，完整保障不可少，建議保戶可先諮詢壽險顧問並審慎評估，避免投保的空窗期使得保險保障來不及支應。

業者表示，因為買保單大多有「等待期」的規定，通常出現在醫療險，例如住院日額型醫療險、癌症險的保單設計內，依險種的不同，等待期約 0-90 天不等，若因為遞延了投保，造成出現保障空窗期，一旦發生事故，新投保的保單還在等待期，恐無法獲得任何理賠。

宏泰人壽表示，由於短年期商品的保費不受責任準備金利率提高的影響，可與主約靈活搭配，當不幸發生疾病或意外事故，在符合保單條款的原則下，就可申請理賠以補償損失。