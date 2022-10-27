三幣別保單保費將變便宜 美元可省逾一成

金管會今 (27) 日宣布，依過去一年多來來各幣別公債利率水準趨勢，並考量各國央行政策，今年 12 月開始新台幣、美元及澳幣保單各負債存續期間分別調升 1 碼、2 碼及 4 碼，保費將可因此變便宜，至於歐元、人民幣則維持不變。業者估，美元保單保費將便宜一成以上，台幣保單保費約便宜 5~8% 左右。

保險業者解釋，責任準備金是為因應壽險業經營長期保單未來的給付責任所提列的金額，屬保險公司的負債，因此，計算責任準備金的利率應適當反映市場利率水準，才能確保保險公司清償能力；責任準備金利率愈高，保費將愈便宜。

金管會表示，責任準備金的提存屬保險業務經營之一項保險成本，業者應依新契約責任準備金利率提存責任準備金，於進行保險商品之定價時，會將該項成本納入考量。本次調升部分幣別新契約責任準備金利率，將可能使部分新契約之保險費有調降空間。

除了新台幣、美元及澳幣保單的責準率調升以外，歐元、人民幣保單則持續凍漲，此外小額終老保險跟微型保單利率也不調整，保險局副局長張玉煇表示，小額終老費率是固定的，不受責準率影響，未來將適時檢討；微型保險的預定利率則為 2%。

金管會提醒保險業者，應確實衡酌外在市場利率，選擇合適的資產予以配置，並確實執行資產負債管理，同時推廣保障型保險商品，以提高國人保險保障，維持公司各項業務的穩健經營。