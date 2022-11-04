環球Online祭五大優惠搶攻雙11商機 業績估成長3倍

為延續週年慶熱絡買氣，同時為年末歡慶活動暖身， Global Mall 環球 Online 推出《1111 清空節》五大優惠，最高現抵 1111 元，11 月 11 日當天下單可抽 0 元訂單，此外，還有特選千項爆品 3 折起，預計雙 11 檔期將帶動環球 Online 較去年同期業績成長三倍。

為迎接雙 11 購物熱潮，環球 Online 推出五大省荷包攻略，其中「先領券再下單，最高現抵 1111 元」，即日起至 11 月 8 日可搶先領券、11 月 9 日至 13 日消費滿額即可抵用，滿 1000 元抵 111 元、滿 1 萬元最高折抵 1111 元。

環球購物指出，今年更首度加碼推出「下單抽 0 元訂單」，11 月 11 日當日下單即有機會抽中，中獎者可享事後回饋該筆訂單結帳金額相同之環球 Online 購物金，共計抽出 5 名，讓消費者將平常捨不得買的單品一次無痛入手。

此外，即日起至 11 月 23 日推出「下單即贈 111 元折價券」，之後於指定活動期間消費滿額可享折抵。同時，還特選「千項爆品 3 折起」、「黃金便當週抽加菜金 1111 元」，搭配即日起至 11 月 13 日的領券現買現抵，滿 3000 元領券享立即折抵 200 元、滿 5000 元領券享折抵 500 元。

國內逐漸解封，因應出國旅遊、天氣轉冷，加上近尾牙旺季，企業開始大宗採購贈品，Global Mall 環球 Online 在雙 11 購物節推優惠專區，精選上千品項 1111 元或 3 折起超值商品，囊括保暖寢具、服飾配件，傢飾品、化妝保養品、旅遊必備行李箱，以及熱銷 3C 家電，包括熱賣上百台的空氣清淨機，還有吹風機、氣炸鍋、電暖器、多功能電烤盤等多元品項，提供消費者年底前再衝一波超值購物。

同時，歡慶環球 Online「美食到店取」服務上線滿周年，自推出以來透過線上輕鬆訂、分店快取，獲得上班族歡迎，帶動線上購物餐飲業績成長超過 2 倍，特別於即日起至 11 月 13 日推出「雙 11 黃金便當週」感謝祭，看準熱銷便當以異國風味最受歡迎，精選近百款和牛、熟成豬排及多款豪華人氣便當 7 折起，包括添好運、勝政日式豬排、乾杯、銀座杏子豬排、大河屋、咖哩樹等，以及各式飲品、甜點，同時還加碼抽加菜金 1111 元 1 名，於指定美食專區下單完成即有機會抽中。