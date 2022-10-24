盤中速報 - 毅嘉(2402)急跌-2.21%報17.7元，成交6,296張

毅嘉(2402-TW)近5分K跌速2.21%，24日10:35報17.7元，成交6,296張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價下跌5.56%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌2.35%。台灣加權指數下跌2.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,471 張
- 外資買賣超：-2,844 張
- 投信買賣超：+340 張
- 自營商買賣超：+33 張
- 融資增減：-191 張
- 融券增減：+45 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.55%
$13,055
原投組報酬率
+22.17%
$12,217
投組標的成分
40%
3535
20%
3086
20%
3128
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10%