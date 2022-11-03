台積電領跌 台股蒙「鷹」影跌113點收12986點 失守月線

Fed 一如預期升息 3 碼，但主席鮑爾再度放鷹引起股匯市動盪，台股今 (3) 日一度重挫近 200 點，權王台積電領跌，金融、傳產也表現疲弱，不過，電子零組件、電纜等族群仍獲資金點火，加權指數終場跌勢收斂，下跌 113.57 點或 0.87%，收在 12986.6 點，失守月線，成交值 1635.25 億元。

櫃買指數領先大盤翻紅，終場逆勢上漲 1.37 點或 0.81%，收在 170.3 點，成交值 507.94 億元。上市櫃成交量合計 2143.19 億元。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 今天賣壓沉重，終場下跌 2.78%，收在 384 元，聯電、聯發科、聯詠等均震盪走跌，鴻海終場跌近 1%，力守百元關卡，大立光則守在平盤之上，研華第四季營收估季減 2-5%，營運保守看待，今天股價應聲重挫近 6%。

航運巨頭馬士基示警，受全球經濟衰退影響，下修今年貨櫃需求預期，同時悲觀看待明年的前景，航運股今天賣壓出籠，長榮、萬海跌逾 1%，但陽明逆勢翻紅，慧洋、四維航、新興等散裝航運股都震盪走低。

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 法說會即將登場，吸引法人資金進場押寶，帶動股價翻紅，漲逾 2%，直逼 400 元大關，被動元件族群無懼大盤賣壓，包括華新科、大毅、立隆電、凱美等均受到買盤青睞。

MCU 族群表現兩樣情，新唐前三季每股賺 8.36 元，明天下午法說即將登場，吸引買盤進場卡位，股價震盪翻紅，收漲 3%；偉詮電、凌通、九齊也都在盤上表現；盛群庫存水位持續升高，股價有壓，終場下跌 1.8%。

雲端伺服器大廠緯穎第三季純益衝上 43.16 億元，年增 112.93%，每股純益 24.68 元，雙寫歷史新高，前三季已經賺贏去年全年，第四季將迎接全年最旺一季，今天在買盤湧入下，股價一度亮燈漲停，達 863 元，創近 5 個月新高，終場漲停打開收漲 5%。